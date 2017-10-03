«Стартинейджер-2017»: школьников Владивостока приглашают на серию танцевальных мастер-классов «BASE IS»

К участию приглашаются по три представителя от каждой команды

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началась активная пора подачи заявок и подготовки школьников к популярному конкурсу танца «Стартинейджер-2017». 1 октября на базе Краевого дома молодёжи состоялся первый сбор его участников. В рамках танцевального лектория «We Can Dance» для ребят прошел бесплатный мастер-класс по ритмике и командной хореографии. Участниками встречи стали учащиеся 11 школ города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В скором будущем молодых танцоров и хореографов ожидает серия мастер-классов по технике современного танца и координации, она специально разработана кураторами конкурса «Стартинейджер» на основе образовательной методики «BASE IS».

Очередной мастер-класс пройдет 15 октября с 11 до 13 часов на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Тема предстоящей встречи: «Сольфеджио для танцора, или Как грамотно сделать эффектный командный номер».

К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Напомним, организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.