Вся правда о генеральном плане Владивостока 18:50, 03 октября Вся правда о генеральном плане Владивостока (Эксклюзив)
Во Владивостоке продолжится похолодание до четверга 17:01, 03 октября Во Владивостоке продолжится похолодание до четверга
Во Владивостоке появятся новые перекрестки 16:53, 03 октября Во Владивостоке появятся новые перекрестки
Новостная лента
Октябрь, 03 вторник
23:45
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут Видео
23:45
9 лет гарантии качества Фото
23:31
Капитальный ремонт теплотрассы на улице Русской во Владивостоке близится к завершению Фото
22:27
«Стартинейджер-2017»: школьников Владивостока приглашают на серию танцевальных мастер-классов «BASE IS» Фото
21:44
Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»
20:26
Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека
19:17
Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС» Фото
18:50
Вся правда о генеральном плане Владивостока Эксклюзив
18:25
Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год Фото
17:56
Праздник, посвященный Дню гражданской обороны, состоялся во Владивостоке Фото и Видео
17:54
Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье
17:44
Мать-алкоголичка лишилась двух детей в Приморье
17:40
Генеральное консульство США во Владивостоке спустило флаги
17:28
Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года
17:13
Опасные деликатесы изъяли в Приморье
17:12
Горе-мать предстанет перед судом в Приморье за грубое отношение к грудному ребенку
17:02
Приморцы смогут узнать о качестве товаров через интернет
17:01
Во Владивостоке продолжится похолодание до четверга
16:53
Во Владивостоке появятся новые перекрестки
16:50
Глупое ДТП произошло во Владивостоке Фото
16:38
МФЦ Владивостока приглашают специалистов по работе с заявителями
16:25
Новые дорожные знаки появились во Владивостоке
16:24
В Подмосковье похоронят погибшего в Сирии комбрига Федянина
16:12
Необычное морское ДТП произошло во Владивостоке Видео
16:00
Южнокорейская авиакомпания Jeju Air совершила первый рейс во Владивосток
15:55
Размер пенсий в России вырос на 0.9% в августе 2017 года
15:47
Специалисты назвали участки приморских дорог, где больше всего нарушают ПДД
15:33
В Приморье открылась первая за Уралом школа для заключенных "Мастер ЖКХ"
15:21
Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке Эксклюзив
15:09
Жители Владивостока гуляют чаще, чем хабаровчане
14:56
Владивостокская крепость – место, которое давно хотели посетить Фото
14:44
Грузовик перевернулся под Владивостоком Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4209 (148) от 03 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск
Подфартило рикошетом
Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде
Портам Приморья не достанется металлолома?
Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

«Стартинейджер-2017»: школьников Владивостока приглашают на серию танцевальных мастер-классов «BASE IS»

К участию приглашаются по три представителя от каждой команды
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке началась активная пора подачи заявок и подготовки школьников к популярному конкурсу танца «Стартинейджер-2017». 1 октября на базе Краевого дома молодёжи состоялся первый сбор его участников. В рамках танцевального лектория «We Can Dance» для ребят прошел бесплатный мастер-класс по ритмике и командной хореографии. Участниками встречи стали учащиеся 11 школ города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В скором будущем молодых танцоров и хореографов ожидает серия мастер-классов по технике современного танца и координации, она специально разработана кураторами конкурса «Стартинейджер» на основе образовательной методики «BASE IS».

Очередной мастер-класс пройдет 15 октября с 11 до 13 часов на базе Краевого дома молодёжи в танцевальной студии «Пластик-А» (проспект 100-летия Владивостока, 103, каб. 237). Тема предстоящей встречи: «Сольфеджио для танцора, или Как грамотно сделать эффектный командный номер».

К участию приглашаются по три представителя от каждой команды, подавшей заявку на участие в конкурсе «Стартинейджер-2017», а также студенты, хореографы и все, кто интересуется танцами. Обязательна предварительная запись по телефону 8-924-235-25-46 (Максим Будянский).

Напомним, организатором танцевального конкурса «Стартинейджер» выступает администрация Владивостока. Проект «We Can Dance» получил поддержку у городских властей, а несколько лет назад на городском конкурсе «Молодежная инициатива» организаторы танцевального лектория получили премию от главы краевого центра Игоря Пушкарёва в размере 130 тысяч рублей.

Похожие новости
Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»
21:44, 03 октября 2017 Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»

За это время были организованы литературные экспедиции и автопробеги в родные места писателя

Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека
20:26, 03 октября 2017 Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека

Имена лауреатов будут названы в конце года

Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС»
19:17, 03 октября 2017 Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС»

Завершится работа фестиваля 15 октября

Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год
18:25, 03 октября 2017 Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год

Открытие творческого сезона – это еще и праздник – зажигательный, яркий, красочный

Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье
17:54, 03 октября 2017 Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье

С начала года возбуждено более 610 тысяч уголовных дел

Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года
17:28, 03 октября 2017 Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года

По итогам переписи населения в 2010 году численность постоянного населения Приморья составила более 1,9 миллиона человек

Опасные деликатесы изъяли в Приморье
17:13, 03 октября 2017 Опасные деликатесы изъяли в Приморье

Предприниматели получили штрафы