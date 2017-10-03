В Подмосковье похоронят погибшего в Сирии комбрига Федянина

Полковник почти всю свою службу провел в Приморье

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 октября, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями придадут земле полковника Валерия Федянина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Офицер 1 октября скончался в Москве в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко от тяжелейших ранений, полученных в Сирии.

Он долгие годы служил в Славянке и во Владивостоке в составе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Валерий Владимирович свою службу начинал в составе 55-й дивизии морской пехоты на территории Приморья. Прошел все ступени офицерской карьеры. В Славянке командовал батальоном. В 1995 году в составе 165-го полка морской пехоты участвовал в боевых действиях в Чечне, награжден медалью «За отвагу». Был заместителем командира 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ. В 2014 году его командировали в Сирийскую Арабскую Республику. На Ближнем Востоке он командовал отрядом, который собирал и вывозил боеприпасы с химической начинкой. За эту операцию его наградили орденом Мужества.

В 2016 году стал командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота. 9 мая нынешнего года на параде Победы в Москве он прошел по Красной площади во главе парадного расчета морской пехоты. После парада президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин пожал ему руку.

В этом году сводный батальон бригады был направлен в Сирию. Комбриг прибыл в воюющую страну вместе со своим подразделением.

22 сентября Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, в котором находился российский офицер, взорвался фугас. Полковник получил множественные ранения. Для оказания экстренной медицинской помощи его оперативно доставили в Главный военный клинический госпиталь Минобороны России. Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось.

Валерий Федянин стал 39-м российским военнослужащим, погибшим с начала операции.