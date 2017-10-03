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Общество

Во Владивостоке библиотека им. И.У. Басаргина стала победителем конкурса «Премия имени Матвеевых»

За это время были организованы литературные экспедиции и автопробеги в родные места писателя
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В номинации «Лучший просветительский проект библиотеки» конкурса «Премия имени Матвеевых» победителем названа муниципальная библиотека им. И.У. Басаргина. Лучшим признан проект «Литературное наследие Ивана Басаргина», сообщает РИА VladNews со ссылкой 

«Имя Ивана Басаргина известно не только поклонникам его творчества, оно увековечено во Владивостоке – именем писателя названа библиотека на улице Юмашева, 8, отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» . – Последнее десятилетие вся деятельность библиотеки неразрывно связана с творчеством Ивана Ульяновича».

За это время были организованы литературные экспедиции и автопробеги в родные места писателя, реализованы исследовательские программы, сделана масштабная работа по систематизации архива Басаргина. Кроме того, в библиотеке им. И.У. Басаргина собраны практически все изданные произведения писателя, постоянно проходят тематические мероприятия.

«Библиотекари продолжают систематическую кропотливую работу по возрождению из архивных запасников еще неизданных строк писателя, реализацию несколько программ, нацеленных на популяризацию творчества Басаргина, рассказала заведующая отделом реализации проектов и программ МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» Татьяна Грицюк . Проект «Литературное наследие И.У. Басаргина» по-настоящему хранит самобытную прозу певца дальневосточной тайги».

К слову, конкурс «Премия имени Матвеевых» учрежден в 2015 году Приморской краевой публичной библиотекой им. А.М. Горького и Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ) при поддержке фонда «Русский мир». Тогда Год литературы совпал со 150-летием со дня рождения известного на Дальнем Востоке издателя, поэта, журналиста, общественного деятеля Николая Матвеева. И Николай Матвеев, и его потомки внесли весомый вклад в развитие литературы, истории, журналистики, библиографии Дальнего Востока.

В этом году премия присуждалась по пяти номинациям. На неё претендовали 28 соискателей из Приморского, Хабаравского, Камчатского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия).

Награждение победителей состоялось в ходе юбилейной ХХ Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор».

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