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Общество

Во Владивостоке на молодежную премию «Есть за что!» претендуют 92 человека

Имена лауреатов будут названы в конце года
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во администрации Владивостока завершен приём документов на получение городской молодежной премии «Есть за что!». На денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей претендуют 92 человека. Из них премии будут удостоены десять лауреатов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Уже совсем скоро будет сформирован экспертный совет, куда войдут представители администрации Владивостока, думы города и общественности. Членам экспертного совета будут представлены пакеты документов на всех кандидатов. Эксперты могут свободно звонить всем кандидатам и тем, кто их рекомендовал, для уточнения и подтверждения представленной информации.

Напомним, основанием для получения премии «Есть за что!» является городской проект или событие, которые повлияли на развитие Владивостока. Премия присуждается в восьми номинациях: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций.

Имена лауреатов будут названы в конце года. 

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