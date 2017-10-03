Школьную команду КВН из Владивостока покажут на телеканале «СТС»

Завершится работа фестиваля 15 октября

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

С 24 сентября в молодежном детском центре «Артек» в Крыму проходит международный фестиваль детских команд КВН. Честь Приморского края на фестивале отстаивает команда из Владивостока «Малая Заря» (школа № 58), победитель региональных игр Всероссийской юниор-лиги КВН. Ребята уже стали участниками полуфинала, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

На минувшей неделе команда смогла показать свое выступление именитым редакторам, одним из которых является Михаил Марфин, редактор высшей лиги КВН 1992-2004 годов. Еще одним наставником владивостокской команды стал режиссер телевизионных игр высшей и премьер-лиги КВН Михаил Ярченко,

В четвертьфинале «Малая Заря» победила по единогласному решению жюри, в состав которого вошли Татьяна Навка, Елена Гущина, Борис Грачевский, Анатолий Каспржак и Эдгард Запашный.

Отметим, четвертьфиналы, которые проходят в Крыму, и полуфинальные игры КВН, которые состоятся в декабре в Москве, зрители смогут увидеть зимой на телеканале «СТС».

По словам директора приморской юниор-лиги КВН Владимира Сохненко, участие в фестиваля такого уровня и сотрудничество с людьми, которые делают большой КВН, дает толчок развитию не только конкретной команды, но и движению всего регионального КВН.

Завершится работа фестиваля 15 октября.

Для справки

Всероссийская юниор-лига КВН – официальная лига международного союза КВН. Ее мероприятия реализуются Российским союзом молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК».