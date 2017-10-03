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Политика и экономика

Размер пенсий в России вырос на 0.9% в августе 2017 года

Чем 5 лет занимались социальный и финансовый блоки правительства РФ, непонятно
Фото: blognovichok.ru Фото: blognovichok.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Средний размер пенсии в России в августе 2017 года увеличился на 4,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года, составив 34% от среднего размера зарплаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Росстата.

Реальный размер пенсий вырос на 0.9% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.7%. Средний размер пенсий в августе составил 12.934 тыс. руб..

Таким образом, за 5 лет реальный размер пенсии вырос лишь на 1%. Чем все эти 5 лет занимались социальный и финансовый блоки правительства РФ, непонятно. Видимо, попытками оправдать это все санкциями и кризисом.

Величина прожиточного минимума пенсионеров, среднее значение за год, руб:

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