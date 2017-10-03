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Политика и экономика

Генеральное консульство США во Владивостоке спустило флаги

В связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Генеральное консульство США во Владивостоке приспустило флаг в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. Как сообщили РИА VladNews в консульстве, национальный флаг США над зданием на улице Пушкинской приспущен в знак скорби о погибших.

Напомним, стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по зрителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.

По последним данным, число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек. Еще 527 человек получили ранения.

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