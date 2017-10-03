Фото-видеофиксация продолжает выявлять нарушителей в Приморье

С начала года возбуждено более 610 тысяч уголовных дел

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В целях внедрения высокоэффективных технологий надзора за дорожным движением на территории края проводится работа по фиксации нарушений ПДД в автоматическом режиме с применением 75 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 610 тыс. 859 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных на правонарушителей штрафов составила 360 млн 376 тыс. рублей. Из них возбуждено по ст. 12.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (за нарушение скоростного режима) 538 516 дел на сумму 294 925 500 рублей. По ст. 12.16 КоАП РФ (за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств) 36 382 дела на сумму 50 млн 419 тыс 256 рублей.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

В отношении граждан, своевременно не оплативших штрафы за нарушение Правил дорожного движения, составлено и направлено в суды 1576 административных материалов.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление превышения допустимой скорости движения, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.