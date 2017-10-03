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Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на детскую психику

Экспертиза игрушки проводилась совместно с различными научно-исследовательскими организациями
Фото: c-ib.ru Фото: c-ib.ru
Владивосток, среда, 04 октября , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор совместно с различными научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей оценил влияние спиннеров на психику несовершеннолетних граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По итогам экспертизы специалисты заключили, что игрушки могут быть опасны для детей из-за обилия мелких деталей, на психику же они не оказывают отрицательного влияния.

"По результатам экспертизы установлено, что игрушка не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщилось, что популярность спиннеров привела к росту импорта пластмассовых игрушек на 32% во II квартале 2017 года. Эксперты отмечают, что мода на спиннеры и укрепление рубля стали главными причинами роста импорта игрушек впервые за два года.

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