Во владивостокском Дворце детского творчества начался новый учебный год

Открытие творческого сезона – это еще и праздник – зажигательный, яркий, красочный

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

На площади театрального корпуса Дворца детского творчества Владивостока (Океанский проспект, 43) состоялось открытие нового сезона. Это мероприятие своего рода визитная карточка учреждения, с помощью которой ведущие коллективы, студии и объединения возобновляют знакомство со зрителем и демонстрируют то лучшее, что было создано ими в прошлом сезоне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

С началом нового творческого сезона ребят, педагогов и гостей мероприятия поздравила начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока Марина Фролова. Гостей праздника поприветствовала и директор городского Дворца детского творчества Оксана Соловьёва.

На площади театрального корпуса работала творческая мастерская «Нарисуй свою мечту», где все желающие могли в своё удовольствие порисовать на мольбертах. Для гостей были организованы экскурсии по Дворцу детского творчества, для самых спортивных – сооружена настоящая туристическая полоса. Мальчишкам представилась прекрасная возможность поучаствовать в сборке и разборке автомата Калашникова, а также в соревнованиях радиоуправляемых автомобилей класса MINI-Z.

Открытие творческого сезона – это еще и праздник – зажигательный, яркий, красочный. В Параде открытия участвовали все детские объединения и студии Дворца детского творчества: вокальные, танцевальные, театральные, фольклорные, технические, патриотические и декоративно-прикладные.

Многочисленные гости бурными аплодисментами встречали выступления ансамбля спортивно-бального танца «Улыбка», солистов детской хоровой студии «Камертон», ансамбля народного танца «Плясунья», ансамбля баянистов и аккордеонистов «Радуга».

Яркими выступлениями порадовали фольклорный ансамбль «Сударушка», танцевальные коллективы «Kid’s Style» и «Витаминки». Воспитанники клуба «Юный патриот Родины» исполнили лучшие песни военных лет, а вокальные коллективы «Аллегро» и «Школьные года» порадовали гостей праздника всеми любимыми детскими произведениями.

Впервые в этом году для ребят, посещающих студии Дворца детского творчества, была организована спортивно-развлекательная игра-квест. Участникам предстояло проявить себя не только в командной работе, но и продемонстрировать творческий подход к выполнению заданий.

В этот день гости мероприятия стали не только зрителями праздничных выступлений, но и могли пообщаться с руководителями творческих объединений, выбрать коллектив, в котором хотелось бы заниматься.