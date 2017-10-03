Всероссийская перепись населения РФ пройдет в октябре 2020 года

По итогам переписи населения в 2010 году численность постоянного населения Приморья составила более 1,9 миллиона человек

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина РФ, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на администрацию краю.

В пояснительной записке к документу сообщается, что комиссия создается для обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе подготовки, проведения переписи населения, обработки ее материалов и официального опубликования итогов.

Подписанным постановлением создана комиссия по проведению переписи населения 2020 года и утверждено положение о ней.

Отмечается, что комиссию возглавит заместитель председателя Правительства. Персональный состав комиссии будет утвержден распоряжением Правительства позднее.

Отметим, предполагается, что предстоящая перепись будет проводиться тремя методами: через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно, с помощью специальных планшетов, а также традиционно – с помощью переписчиков.

Напомним, по итогам переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность постоянного населения Приморского края, составила более 1,9 миллиона человек. По этому показателю Приморье опередило все региона Дальнего Востока. Семь лет назад в крае было зафиксировано значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, а средний возраст жителей составлял 38,6 лет, в том числе у мужчин – 36,1, а у женщин – 40,8 лет.