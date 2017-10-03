Во Владивостоке продолжится похолодание до четверга

Осадков не ожидается

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В ближайшие сутки Приморье по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Сегодня, 3 октября, воздух прогреется до +7…+16 °C. Ночью при антициклональном поле и отсутствии облаков температура воздуха продолжит понижаться, на большей части ожидается до 0…−5 °C, в горных районах воздух выхолодится до −11 °C, лишь на южном побережье сохранятся положительные температуры, +1…+6 °C. Завтра фон дневных температур не изменится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Вчера во Владивостоке было солнечно, дул свежий ветер, но, несмотря на солнце, максимальная температура не поднялась выше +14…+16 °C, день оказался холоднее предыдущего на 5–7 градусов. Ночью температура воздуха понизилась до +6…+8 °C.

Сегодня днем и в последующие сутки в краевом центре ожидается малооблачная и без осадков погода. Днем воздух прогреется до +12…+14 °C, ночь ожидается холоднее на 1–2 градуса, а дневная температура сохранится на прежнем уровне.