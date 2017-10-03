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Происшествия

Глупое ДТП произошло во Владивостоке

Два таксиста не поделили дорогу
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 октября, во Владивостоке произошло нелепое ДТП с участием двух автомобилей такси, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Транспортное происшествие произошло в районе Снеговой пади.

По словам очевидцев, автомобиль Тoyota Prius был припаркован на обочине, водитель вышел из машины и забыл поставить авто на парковку. В результате чего машина покатилась и совершила столкновение с автомобилем Toyota Axio, после чего скатилась в кювет, где тормозом послужил забор.

В настоящее время подробности случившегося уточняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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