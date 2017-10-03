Владивостокская крепость – место, которое давно хотели посетить

Пожилые люди побывали на уникальных объектах

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Экскурсию для людей пожилого возраста по объектам Владивостокской крепости организовала ко Дню пожилого человека депутат Законодательного Собрания Приморского края от ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ Юлия Толмачёва в рамках программы «Сохранения русской истории и воспитания патриотизма», сообщает РИА VladNews.

«Это одно из тех немногих мероприятий по социализации людей пожилого возраста, которые мы запланировали, - рассказала депутат. - Многие из посетивших экскурсию хотели сделать это уже давно, но не имели возможности осуществить свои планы по тем или иным причинам. Мы получили очень положительные отзывы и будем продолжать наше начинание».

Как отметила Юлия Толмачёва: «Люди пожилого возраста должны чувствовать заботу и внимание к себе постоянно, это не должно быть приурочено к каким-то событиям или памятным датам. Тем не менее, День пожилого человека – это та отправная точка, когда можно запустить те или иные программы, и мы это сделали. Выходя на пенсию, зачастую люди сталкиваются с новым миром, как бы необычно это не звучало. До этого они работали, растили детей, были востребованы, заняты, а теперь образовалась в их жизни пустая ниша, которую необходимо чем-то заполнить.

К сожалению, в нашей стране уровень социального обеспечения людей пожилого возраста недостаточно высок, а те потрясения, которые постигли наше государство в перестроечный период, да и после него, не позволили многим из них отложить сбережения.

В этой непростой ситуации пожилые люди нуждаются в поддержке, как государства, так и нас с вами – граждан, ведь они обеспечили наше с вами настоящее.

Правительством был утвержден план мероприятий для реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, однако мы не стали дожидаться его реализации и решили внести свою посильную лепту в этот процесс».