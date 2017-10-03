Новые дорожные знаки появились во Владивостоке

Движение автотранспорта на данном участке осуществляется в прежнем режиме

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке появились новые дорожные знаки на пересечении улиц Адмирала Юмашева и Нейбута (в районе поворота на «Зелёный угол»), сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, на данном участке дороги появились дорожные знаки, такие как 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги» для информирования автомобилистов о приоритете движения. Движение автотранспорта на данном участке осуществляется в прежнем режиме.

Отметим, что с начала 2017 года во Владивостоке проведено обслуживание, установлено и заменено более 1800 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автомобилистов о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, границах наземных пешеходных переходах и т. д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».