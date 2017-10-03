Необычное морское ДТП произошло во Владивостоке

Сегодня, 3 октября, во Владивостоке произошло необычное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Дело в том, что транспортное происшествие произошло на воде.
Как рассказали очевидцы, «капитан» катера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и припарковал свой транспорт не обычным способ, а именно влетев на скорости на берег.
В результате таких действий катер получил серьезные повреждения.
В настоящее время подробности устанавливаются.
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