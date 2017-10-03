Сбербанк выпустил первый в России продукт страхования рисков кибербезопасности

Сумма страхования может достигать 900 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сбербанк выпустил обновлённый коробочный страховой продукт «Стабильный бизнес», предназначенный для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий. Теперь он защищает клиентов также от простоя бизнеса по причине DDoS-атак, вирусных заражений внутренней сети и шифрования данных программой-вымогателем. Сумма страхования убытков от реализации этих рисков может достигать 900 тысяч рублей.

При наступлении страхового случая клиенту следует позвонить в компанию «Сбербанк страхование», где он получит первичную консультацию о порядке действий и перечне документов для предоставления в компанию. Решение о выплате страхового возмещения будет принято в течение трёх дней после предоставления документов. Ещё три рабочих дня понадобится на перевод денежных средств на счёт клиента.

«Мы уделяем большое внимание вопросам кибербезопасности сами и стремимся помогать в этой области нашим клиентам и партнёрам, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Бесперебойность предоставления услуг — один из важнейших показателей для любого бизнеса, а достичь его при постоянном росте количества киберугроз становится всё сложнее. Обновлённый продукт «Стабильный бизнес» поможет нашим клиентам снизить киберриски путём страхования ответственности, а в ближайшие месяцы мы представим ещё несколько страховых продуктов для бизнеса в сфере кибербезопасности».

Технологическим партнёром СК «Сбербанк страхование» в области кибербезопасности выступает компания «Бизон», а приобрести продукт можно в любом офисе Сбербанка. Условия нового страхового продукта доступны на сайте СК «Сбербанк страхование» www.sberbankins.ru