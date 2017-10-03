Специалисты назвали участки приморских дорог, где больше всего нарушают ПДД

Автомобилисты нарушают скоростной режим на 11 участках трассы

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Специалисты назвали 11 участков дорог в Приморском крае, на которых выявляется наибольшее количество нарушений скоростного режима, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, сейчас в Приморье действует 61 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С», которые фиксируют нарушение скоростного режима.

Стоит отметить, что оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря данным комплексам в Приморье с начала годы уже выписано более 580 тысяч штрафов на общую сумму почти 310 миллионов рублей.

Специалисты указали и участки дорог, на которых выявляется наибольшее количество нарушений скоростного режима. В их число вошли низководный и Золотой мосты, улица Надибаидзе, проспект 100-летия Владивостока, 12, 182 и в районе фабрики “Заря”, улица Маковского, 73, 733-ий и 744-ый километры автодороги Владивосток–Хабаровск, автодорога в обход села Раздольное, 110-й километр автодороги Осиновка–Рудная пристань.

Отметим, что за последние три года количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Приморье сократилось почти в два раза.