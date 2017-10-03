Занятия начались со 2 октября

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В приморской исправительной колонии-20 (поселок Заводской) открылась первая за Уралом школа "Мастер ЖКХ", сообщил корреспонденту РИА VladNews экс-председатель ОНК Владимир Найдин. Программа обучения по данной специальности не имеет аналогов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Занятия, которые проводятся на базе общеобразовательного учреждения 322, начались здесь 2 октября. В целом, на подготовку классов и оборудования, а также полную отладку учебного процесса потребовался срок с ноября 2016. На специальность, объединяющую профессии слесаря и сантехника, даже обрадовался небольшой конкурс. А с началом обучения группы первого набора (22 человека) интерес к занятиям только вырос: уже началась запись на следующий учебный год. Всего длительность курса составляет 10 месяцев.