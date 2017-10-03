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Общество

Жители Владивостока гуляют чаще, чем хабаровчане

Зато кофе больше пьют в Хабаровске, чем во Владивостоке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Мобильная социальная сеть VERB проанализировала повседневную жизнь жителей Владивостока и Хабаровска за три летних месяц и выявила, что жители Владивостока выходят на прогулку намного чаще, чем жители Хабаровска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официального представителя социальной сети VERB на Дальнем Востоке Роман Мейхер.

- На самом деле, для меня удивительно, что жители Владивостока гуляют чаще, ведь город находится на горках, и постоянно приходится спускаться и подниматься, но горожан это совершенно не пугает, - отметил Роман.

Сотрудники социальной сети выяснили, что 18% пользователей VERB во Владивостоке предпочитают выйти на прогулку, тогда как в Хабаровске данная доля составляет всего 7,5%, что почти в половину меньше.

- Несмотря на то, что Хабаровск находится на равнине, гулять там, похоже, не любят, но мы заметили некоторый всплеск, который не связан с прогулками. Так 20% пользователей в Хабаровске жаловались на жару, в то время как жители приморской столицы в этом этом сезоне больше говорили о дожде, грозах и циклонах - подчеркнул Роман.

Кстати, было замечено, что 74% пользователей Verb во Владивостоке предпочитают чай, в то время как жители Хабаровска пьют кофе в 62% случаев.

Как это работает: ежедневно пользователи социальной сети VERB публикуют информацию о том, что они делают в данный момент, примеры указаны в скобках [иду гулять], [собираюсь на улицу], [гуляем с друзьями], [гуляю с собакой], [вышел на улицу]. Сотрудники VERB посмотрели на публикуемые вёрбы жителей Владивостока и Хабаровска за три летних месяца (июнь, июль, август) и выявили наиболее интересные закономерности. 

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