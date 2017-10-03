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Общество

МФЦ Владивостока приглашают специалистов по работе с заявителями

Специалисты оказывают 187 государственных, региональных и муниципальных услуг
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Владивостока» проводит конкурсный набор документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме направлять по адресу: staff@mfcvl.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ – на проспекте 100-летия Владивостока, 44, улице Давыдова, 9, улице Верхнепортовой, 76-а, Партизанском проспекте, 28-а, улице Адмирала Невельского, 13, а также два территориально обособленных структурных подразделения в поселке Трудовое, по улице Лермонтова, 36 и на о. Русский, ул. Экипажная, 10.

В них специалисты оказывают 187 государственных, региональных и муниципальных услуг. А с начала работы первого отделения МФЦ Владивостока (с 11 ноября 2014 года) в них обратилось более одного миллиона заявителей, которым оказано более 630 тысяч услуг, проведено более 120 тысячконсультаций, выдано более 360 тысяч документов.

При этом в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84 с понедельника по субботу с 8 часов утра до 20 часов, а в воскресенье с 8 часов утра до 19 часов 30 минут. Также для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru. Помимо этого, можно провести предварительную запись на прием в МФЦ Владивостока через портал «Госуслуги».

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