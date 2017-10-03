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Актуальный комментарий

МИД России выступил с заявлением по поводу действий США

В связи с захватом в Сан-Франциско российских дипломатических объектов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по захвата в Сан-Франциско российских дипломатических объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт МИД РФ. 

"Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений, - говорится в заявлении. - Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско – жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула.

Вашингтоном совершено новое грубейшее нарушение международного права. С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск.

Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол.

Заявляем решительный протест против очередной враждебной акции США. Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России".

В ответ на действия американских властей Владимир Путин поручил МИД собрать документы, чтобы обратиться в суд. 

Напомним, США 31 августа потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгового представительства в Вашингтоне и арендованные помещения торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили требование ко 2 сентября.

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