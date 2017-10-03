МИД России выступил с заявлением по поводу действий США

В связи с захватом в Сан-Франциско российских дипломатических объектов

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по захвата в Сан-Франциско российских дипломатических объектов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт МИД РФ.

"Несмотря на предупреждения, власти США не вняли голосу разума и не отказались от своих противоправных намерений, - говорится в заявлении. - Сегодня ими полностью захвачены все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско – жилая часть его административного здания, в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы, и отдельная резиденция Генконсула.