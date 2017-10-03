Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке

Сегодня, 3 октября, во Владивостоке произошло ДТП с участием неcсовершеннолетнего, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Инцидент произошел в районе Никифорова, 55.
Как рассказали очевидцы, на проезжую часть перед автобусом выбежал несовершеннолетний мальчик. Водитель автобуса, двигавшегося по маршруту №39, применил экстренное торможение, но избежать столкновения так и не удалось. Ребенок попал под колеса.
На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скоро помощи.
Пострадавший был госпитализирован.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.
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