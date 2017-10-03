В Приморье в автомастерской обнаружены наркотики

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции по городу Артему получили информацию, что на территории автомастерской на улице Вокзальной хранятся наркотические средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибыв по указанному адресу, оперативники обнаружили в железном контейнере мешок, в котором хранились растения, предположительно относящиеся к категории наркотических средств.

Экспертиза установила, что содержимым мешка являются части растений конопли, содержащие наркотическое средство. Общий вес изъятого составил почти 500 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Артема, который дал признательные показания. Задержанный рассказал, что наркотическое средство хранил для личного пользования.

Известно, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств».

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.