Приморец во второй раз попался на серьезном нарушении ПДД

Ранее мужчина был осужден за смертельное ДТП

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в нарушении ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Известно, что ранее фигурант дела был осужден за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Тогда суд назначил ему реальное лишение свободы, а в 2014 году он был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания.

В конце 2015 года, в период УДО, он вновь стал виновником ДТП. Так, фигурант нарушил правила дорожного движения и в районе д. № 17 а по ул. Ленинградская в г. Находке совершил столкновение с другим автомобилем. Человеческих жертв в тот раз удалось избежать.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции отстранили водителя от управления и, наблюдая у него признаки опьянения, направили его на медицинское освидетельствование, от которого тот отказался. Между тем, в соответствии с действующим законодательством такой отказ признается равнозначным установлению факта опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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