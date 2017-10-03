Четыре человека пострадали в ДТП во Владивостоке

За сутки в городе произошло 89 аварий

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Четыре человека пострадали в трех ДТП во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Всего в минувшие сутки в приморской столице произошло 89 аварий, из них 51 с материальным ущербом, 8 - с составлением европротоколов.

Сотрудники ГАИ составили 279 протоколов о нарушениях ПДД, в том числе 85 в отношении пешеходов, 8 - водителей автобусов, 13 - таксистов.

Пешеходов не пропустили 66 автолюбителей, детей не пристегнули 12 авто-родителей, правила парковки нарушил 31 автомобилист.

В отношении 22 пьяных водителей и 10 владельцев авто с тонированными не по ГОСТу стеклами составлены соответствующие протоколы. "Вручную" инспекторы отловили 17 любителей превысить скорость.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.