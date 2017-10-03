Пенсионер пострадал под колесами авто во Владивостоке

Наезд произошел во дворе дома

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Мужчина 1949 года рождения пострадал под колесами автомобиля Nissan Juke во дворе дома 7 по улице Полярной во Владивостоке.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 12:30.

По предварительным данным, наезд произошел, когда автомобиль сдавал задним ходом; пешеход шел навстречу движению ТС. Пострадавший получил травму левой ноги, направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время детали ДТП уточняются.

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