Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут

Пострадавший находится в реанимации

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В одном из ночных клубов Владивостока был избит помощник прокурора города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что помощник прокурора отдыхал в клубе Selfie в ночь с субботы на воскресенье. Отлучившись в туалет, молодой человек выложил свой портмоне на полочку, где его и оставил. После непродолжительного отдыха он уехал домой.

Потерянную вещь обнаружил один из посетителей и решил отдать портмоне администратору клубу. Однако, достав карточку из кошелька и прочитав данные владельца, мужчина решил самостоятельно найти хозяина через знакомых. В результате поисков, друг молодого человека, нашедшего портмоне, связался с братом владельца документов и попросил приехать в клуб, чтобы отдать потерянные вещи.

Хозяин портмоне, приехав обратно в ночное заведение, стал инициатором словесного конфликта с молодым человеком, который обнаружил пропажу. Пострадавший подумал, что кошелек был украден. В ходе перепалки помощник прокурора получил удар по лицу, в результате которого упал и ударился головой.После того, как потерпевший пришел в сознание, молодые люди мирно решили вопрос, после чего помощник прокурора уехал домой, где вызвал скорую. Медики никаких повреждений не обнаружили.

Однако на утро родственники обнаружили молодого человека в бессознательном состоянии. Прибывшие медики госпитализировали мужчину. В больнице у пострадавшего была диагностирована тяжелая травма головы, была сделана трепанация. В настоящее время помощник прокурора находится в сознании.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Мужчина, нанесший удар, был задержан сотрудниками полиции, свою вину полностью признал.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигурант дела находится в СИЗО.

Расследованием дела занимается УМВД России по Приморскому краю.

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