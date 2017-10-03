Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сбербанк и Telegram разработали уникальное платёжное решение для партнёров, у которых есть Telegram-бот. Разработанное решение позволяет принимать к оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. Кроме того, впервые в России появилась возможность оплаты в ботах Telegram с помощью Apple Pay и Android Pay. Таким образом, теперь партнёры Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и оплату, причём максимально комфортно и просто.

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника, созданного платёжным API Telegram — BotFather. Действующим партнёрам банка достаточно при создании бота выбрать Сбербанк среди платёжных провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка. Проверить приём оплаты от Сбербанка для компаний, не являющихся действующими партнерами банка, можно с помощью логина test.