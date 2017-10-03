Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке 13:00, 03 октября Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке (Фото)
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут 12:09, 03 октября Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут (Видео)
Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке 10:19, 03 октября Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
Новостная лента
Октябрь, 03 вторник
13:01
Мэрия Владивостока не сдаётся в споре с Приморским УФАС по делу Игоря Пушкарёва
13:01
​Военные самолеты США летают вблизи Приморья Эксклюзив
13:00
Ребенок попал под колеса маршрутного автобуса во Владивостоке Фото
12:47
«Автомобилист» протаранил «Адмирал»
12:33
Мужчина получил травмы на железной дороге в Приморье
12:21
В исправительную колонию Приморья пытались передать крупную партию наркотиков
12:09
Во Владивостоке помощника прокурора отправили в нокаут Видео
11:57
Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП во Владивостоке
11:44
Житель Владивостока пытался обокрасть салон сотовой связи
11:40
Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение
11:31
В Приморье загорела жилая квартира в многоэтажном доме
11:19
Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай
11:12
Группа «LOUNA» презентует новый альбом «Дивный новый мир» во Владивостоке
11:06
Навальный арестован на 20 суток в Москве
10:54
Приморец предстанет перед судом за хищение 18 тонн угля
10:42
Жительница Владивостока осуждена за мошенничество в отношении посетителей авторынка «Зеленый угол»
10:31
Предпринимательница из Приморья обманула 18 россиян
10:19
Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
10:10
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
10:09
К концу недели доллар достигнет 57 рублей
10:06
Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
09:54
Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей
09:43
Александр Логинов: «Ростелеком» – цифровой каркас России
09:40
Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
09:28
Путин высказал соболезнования Трампу
09:16
Авиарейс Москва-Владивосток сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:04
9 лет гарантии качества Фото
08:55
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:47
Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке Адреса
08:43
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
07:34
Гороскоп на 3 октября
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4209 (148) от 03 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск
Подфартило рикошетом
Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде
Портам Приморья не достанется металлолома?
Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Сбербанк совместно с Telegram разработал уникальное платёжное решение

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника
Фото: politikus.ru Фото: politikus.ru
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сбербанк и Telegram разработали уникальное платёжное решение для партнёров, у которых есть Telegram-бот. Разработанное решение позволяет принимать к оплате банковские карты MasterCard, Visa и МИР. Кроме того, впервые в России появилась возможность оплаты в ботах Telegram с помощью Apple Pay и Android Pay. Таким образом, теперь партнёры Сбербанка могут принимать в Telegram-ботах не только заказы, но и оплату, причём максимально комфортно и просто.

Создать своего бота компания может с помощью бота-помощника, созданного платёжным API Telegram — BotFather. Действующим партнёрам банка достаточно при создании бота выбрать Сбербанк среди платёжных провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка. Проверить приём оплаты от Сбербанка для компаний, не являющихся действующими партнерами банка, можно с помощью логина test.

Похожие новости
Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай
11:19, 03 октября 2017 Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай

Продукцию остановили на границе

Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
10:06, 03 октября 2017 Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей

Предыдущий рейд выявил 59 нарушений

9 лет гарантии качества
09:04, 03 октября 2017 9 лет гарантии качества

Самая популярная сеть ресторанов быстрого питания во Владивостоке раскрывает секреты

Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:55, 03 октября 2017 Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен

Изменения в расписании

Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке
08:47, 03 октября 2017 Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября
08:43, 03 октября 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
08:41, 03 октября 2017 Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С

Погоду в Приморье определяет поле повышенного давления