«Автомобилист» протаранил «Адмирал»

«Моряки» не смогли удержать победный счет

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В понедельник «Адмирал» открыл вторую домашнюю серию игр матчем с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Это было уже десятое противостояние двух клубов. Уральцы одержали уже семь побед против трех наших. Даже в нынешнем сезоне в Екатеринбурге владивостокские хоккеисты на старте сезона уступили со счетом 4:1. Поэтому на льду «Фетисов Арены» они собирались взять реванш за поражение месяц назад, 3 сентября.

На старте первого периода команды обменялись опасными моментами. Причем у хозяев был прекрасный шанс выйти вперед благодаря непрерывным четырем минутам игры в большинстве.

Зато в равных составах наши нападающие Максим Казаков и Дамир Жафяров обыграли защитников и вратаря гостей – 1:0. А буквально через 59 секунд свое мастерство проявила следующая тройка нападения «Адмирала» в составе Владимира Ткачева, Артема Земченка и Дмитрия Саюстова – 2:0.

Уральцы ответили стремительно. Два екатеринбургских нападающих обыграли нашу защиту и сократили разрыв в счет – 2:1.

На второй минуте второго периода «автомобилисты» счет сравняли.

В третьем периоде противники играли в открытый атакующий хоккей. Однако удача отвернулась от «Адмирала» и улыбнулась «Автомобилисту. Вначале они забили с помощью удара от левого круга вбрасывания – 2:3. А в конце матча удался индивидуальный проход одному из нападающих гостей – 2:4.