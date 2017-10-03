Мужчина получил травмы на железной дороге в Приморье

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении дорожного мастера структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» по факту нарушений требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Установлено, что 2 ноября 2016 года около 15 часов 30 минут в районе 5 пикета станции Угольная 9256 км Дальневосточной железной дороги дорожный мастер линейного участка во время выполнения работ по смене крестовины на железнодорожных путях допустил травмирование рабочего - наладчика. В результате мужчине причине тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием выясняются обстоятельства произошедшего, собирается доказательственная база.