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Культура

Группа «LOUNA» презентует новый альбом «Дивный новый мир» во Владивостоке

Специальный гость - группа «Lori!Lori!»
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В начале декабря 2016 года группа «LOUNA» выпустила альбом «Дивный новый мир», название которого не случайно ассоциируется с романом Олдоса Хаксли: новые песни не являются пересказом книги, но тоже рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии.

«Дивный новый мир» — это символ всего современного мира, где, слепо веря пропаганде и навязанным ценностям, люди теряют истинную свободу и даже не замечают, что повсюду идет разрушительная война. «Мышеловка захлопнулась», — цитата Егора Летова, вынесенная в качестве эпиграфа к альбому, как нельзя лучше передает концепцию и атмосферу всего релиза.

«В 50-е годы прошлого века Хаксли, анализируя свою современность, сделал вывод, что общество движется к концепции «нового дивного мира» значительно быстрее, чем он предполагал. И вот теперь, спустя еще полвека, мы, возможно, приблизились к нему так близко, что скоро увидим из своих окон строящиеся инкубатории. Войны, катастрофы, искаженный взгляд людей на реальность, массовое помутнение сознания – все это присутствует в нашей отнюдь не выдуманной реальности.

Однако есть те, кто все еще хотят и готовы бороться за мир, за правду, за свободу в своей стране, хотят дышать полной грудью, наслаждаться чистой природой и, чувствуя себя гражданами всего мира, одинаково любить людей вне зависимости от их национальной принадлежности. Это обычные люди, которые просто не хотят, чтобы их государство развивалось по законам антиутопии. И наш новый альбом написан про них и для них».

Альбом сразу занял лидирующие позиции в топе iTunes и стал одним из самых ожидаемых релизов года.

1 ноября музыканты представят пластинку приморцам. «LOUNA» готовит концептуальное шоу, которое обещает стать самым ярким в концертной истории группы, ведь особое внимание уделяется не только звуку и свету, но и декорациям сцены.

Начало в 19:00

Стоимость билетов:

- 1500 рублей (ТАНЦПОЛ)

- 2000 рублей (МЕСТО ЗА СТОЛИКОМ)

- 1200 рублей (ПРОМО-ЦЕНА)

Место приобретения: Учебный центр ВЛАДДРАЙВ, ул. Толстого, 41В (отдельный вход с обратной стороны торгового центра "На Толстого"), пн-пт с 10:00 до 20:00, тел. 2-660-111.

Справки по тел.: 296-99-88

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