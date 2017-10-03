В исправительную колонию Приморья пытались передать крупную партию наркотиков

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сотрудниками ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю пресечена попытка передачи наркотических средств в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе реализации оперативнойинформации при досмотре грузового автомобиля, принадлежащего сторонней организациии заезжающего в исправительную колонию по производственным целям, сотрудники обнаружили наркотическое вещество, спрятанное ухищренным способом.

Сотрудники оперативной службы ИК-33 при досмотре на контрольно-пропускном пунктегрузового автомобиля, заезжавшего на режимную территорию учрежденияс поставкой материалов для деревообрабатывающего производства, обнаружилинаркотическое вещество, спрятанное ухищренным способом. Злоумышленники упаковали вещество в отрезок металлической трубы, запаяли с двух сторон электросваркойи прикрепили под днищем к деталям автомобиля.

Согласно заключению эксперта данное вещество является наркотическим средством, а именно маслом каннабиса в крупном размере – 33,944 грамма. В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело.