В Находке ночью сгорело авто

В настоящее время все причины произошедшего устанавливаются

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в Находке сгорел автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошло на Находкинском проспекте, 82. В районе часа ночи загорелась Toyota Premio.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые притупили к тушению.

Однако спасти иномарку не удалось.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, неизвестные совершили поджог.

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