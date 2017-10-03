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Происшествия

В Находке ночью сгорело авто

В настоящее время все причины произошедшего устанавливаются
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в Находке сгорел автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошло на Находкинском проспекте, 82. В районе часа ночи загорелась Toyota Premio.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые притупили к тушению.

Однако спасти иномарку не удалось.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, неизвестные совершили поджог.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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