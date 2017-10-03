Житель Владивостока пытался обокрасть салон сотовой связи

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В полицию города Владивостока поступило заявление от охранника аптеки. Мужчина сообщил, что в находящемся по-соседству павильоне сработала сигнализация и был слышен звук бьющегося стекла.

На место происшествия выехал наряд нацгвардии. Подозреваемый пытался спастись бегством, однако был задержан неподалеку от места преступления. У молодого человека была обнаружена сумка, в которой лежали молоток и коробки с мобильными аппаратами.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия. В ходе мероприятий установлено, что преступник, воспользовавшись молотком, разбил окно, проник в торговый павильон и похитил мобильные аппараты, причинив ущерб на сумму более двухсот тысяч рублей.

Задержанного доставили в отдел МВД. 42-летний ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель краевой столицы дал признательные показания. Похищенное имущество возвращено магазину.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.