Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП во Владивостоке

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 2 октября, в 12.05 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по г.Владивостоку поступило сообщение о столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в районе дома №39 по ул.Лесная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГИБДД по Владивостоку. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, мотоциклом управлял 16-летний подросток, на пассажирском сидении находилась 14-летняя девочка. Несовершеннолетние двигались со стороны проспекта 100 лет Владивостоку в направлении ул.Залесная. В районе дома №39 по ул.Лесная мотоциклист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки Тойота Марк 2 под управлением 32-летнего мужчины.

В результате удара несовершеннолетние упали на проезжую часть, получив при этом ушибы и ссадины.

Подросток управлял транспортным средством без соответствующих документов, обучения на право управления ранее не проходил. В обязательном порядке автоинспекторы проинформируют о данном факте инспекцию по делам несовершеннолетних, родителям начинающего мотоциклиста грозят меры административного воздействия.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.