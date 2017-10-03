В Приморье загорела жилая квартира в многоэтажном доме

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 2 октября, в 14.45 в пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного дома, расположенного в поселке Хрустальный на улице Комсомольская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 2 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

В ходе разведки было установлено, что на втором этаже здания горит балкон и находящиеся на нём вещи.

Еще через 2 минуты пожар был локализован, а в 14.52 – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. На тушении были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Благодаря слаженным и грамотным действиям персонала квартира не пострадала.