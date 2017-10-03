Опасный владивостокский мед был отправлен в Китай

Продукцию остановили на границе

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Управления Россельхознадзора приостановили на российско-китайской границе крупную партию меда, содержащего вредные вещества. Более тонны опасной продукции возвращено в РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор. Вес груза составил 1226 килограмм.

При проверке документов выяснилось, что дата фасовки указанной в протоколе испытаний продукции не соответствует дате, указанной в ветеринарном свидетельстве на данную продукцию.

В ходе исследования в меде были выявлены значительное превышение общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ) свидетельствующее о несоблюдении санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований при выпуске продукции.

Поскольку отправляющийся на экспорт мед должен соответствовать национальному стандарту безопасности пищевых продуктов КНР, ветеринарные инспекторы постановили приостановить движение груза. Опасный мед был возвращен в РФ.