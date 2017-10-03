Навальный арестован на 20 суток в Москве

Блогер был задержан в пятницу

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Алексей Навальный арестован на 20 суток за призыв участвовать в несогласованном митинге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. В качестве максимального наказания статья предусматривает 300 тысяч рублей штрафа, 200 часов обязательных работ или 30 суток ареста.

Напомним, что Навальный был задержан в минувшую пятницу за призыв к участию в несогласованном публичном мероприятии.

По словам Навального, в момент задержания он собирался выезжать в Нижний Новгород на несогласованную акцию. На тот момент проведение митингов его сторонников было согласовано в нескольких российских городах, но Навальный решил ехать именно на несогласованное мероприятие.