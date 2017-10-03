Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке 10:19, 03 октября Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах 10:10, 03 октября Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного 09:40, 03 октября Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
Новостная лента
Октябрь, 03 вторник
10:54
Мэрия Владивостока не сдаётся в споре с Приморским УФАС по делу Игоря Пушкарёва
10:54
​Военные самолеты США летают вблизи Приморья Эксклюзив
10:42
Жительница Владивостока осуждена за мошенничество в отношении посетителей авторынка «Зеленый угол»
10:31
Предпринимательница из Приморья обманула 18 россиян
10:19
Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке
10:10
Во Владивостоке участились пожары в жилых домах
10:09
К концу недели доллар достигнет 57 рублей
10:06
Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей
09:54
Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей
09:43
Александр Логинов: «Ростелеком» – цифровой каркас России
09:40
Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
09:28
Путин высказал соболезнования Трампу
09:16
Авиарейс Москва-Владивосток сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:04
9 лет гарантии качества Фото
08:55
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока с опозданием, один – отменен
08:47
Массовое отключение света ожидается сегодня во Владивостоке Адреса
08:43
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 3 октября Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня без осадков, +14°С
07:34
Гороскоп на 3 октября
06:45
День призывника пройдёт для школьников и студентов во Владивостоке
05:31
Лунный календарь стрижек на октябрь 2017 года: благоприятные дни
04:40
Во Владивостоке в конкурсе грантов «Молодежная инициатива» 20 проектов вышли в финал Фото
03:27
Квартирник «Лампа» состоялся во Владивостоке Фото
02:38
Движение на улице Светланской восстановлено после прокладки водопровода
01:25
Полнолуние в октябре 2017: какого числа, в каком знаке Зодиака
00:14
Конец света в 2017 году состоится еще 4 раза – ученые
Октябрь, 02 понедельник
23:32
Приморский нацпарк может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
22:24
Владивостокские школьники принимают участие во Всероссийской олимпиаде
21:16
Хрустальный мир во Владивостоке подарил детям радость общения Видео
20:31
Во Владивостоке в районе железнодорожной станции «Моргородок» состоялась экологическая акция Фото
19:22
Во Владивостоке потеплеет во второй половине недели
18:43
Приморская транспортная прокуратура разъясняет правила перевозки отдельных категорий пассажиров
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4209 (148) от 03 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Погибшим летчикам поставили фронтовой обелиск
Подфартило рикошетом
Юные хоккеисты продемонстрировали умение работать в команде
Портам Приморья не достанется металлолома?
Пожарных и спасателей соберут на главной площади города
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Во Владивостоке участились пожары в жилых домах

Основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с наступлением холодов возросло количество пожаров в жилых домах, сообщает РИА VladNews. Сотрудники отдела надзорной деятельности и противопожарной работы Первореченского района Владивостока напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

Основными причинами пожара является: неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра электроприборы, а также использование неисправных отопительных печей.

При эксплуатации электронагревательных приборов следует помнить, что ни в коем случае нельзя перегружать электросеть, включать несколько мощных токоприемников в одну розетку, это может привести к короткому замыканию, а в последствии к пожару.

Ни в коем случае не используйте самодельные электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо тщательно проверить и очистить от сажи. На сгораемом полу напротив топливника печи необходимо иметь металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов. Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться. Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи. Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

При пожаре самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01», с сотового – «101».

Похожие новости
Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей
09:54, 03 октября 2017 Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей

Расследование уголовного дела продолжается

Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного
09:40, 03 октября 2017 Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного

Расследование уголовного дела завершено

Путин высказал соболезнования Трампу
09:28, 03 октября 2017 Путин высказал соболезнования Трампу

В связи с трагедией, происшедшей в Лас-Вегасе

Авиарейс Москва-Владивосток сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге
09:16, 03 октября 2017 Авиарейс Москва-Владивосток сделал вынужденную посадку в Екатеринбурге

Одну из пассажиров потребовалась экстренная медицинская помощь

Во Владивостоке три недели назад пропала 76-летняя женщина
17:47, 02 октября 2017 Во Владивостоке три недели назад пропала 76-летняя женщина

Полиция и волонтеры просят помощи

Неизвестный украл у жителя Владивостока барсетку с телефоном и деньгами
17:09, 02 октября 2017 Неизвестный украл у жителя Владивостока барсетку с телефоном и деньгами

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека
15:49, 02 октября 2017 Во Владивостоке микрогрузовик сбил человека

В настоящее время по данному факту проводится проверка