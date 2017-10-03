Во Владивостоке участились пожары в жилых домах

Основной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке с наступлением холодов возросло количество пожаров в жилых домах, сообщает РИА VladNews. Сотрудники отдела надзорной деятельности и противопожарной работы Первореченского района Владивостока напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

Основными причинами пожара является: неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах, оставленные без присмотра электроприборы, а также использование неисправных отопительных печей.

При эксплуатации электронагревательных приборов следует помнить, что ни в коем случае нельзя перегружать электросеть, включать несколько мощных токоприемников в одну розетку, это может привести к короткому замыканию, а в последствии к пожару.

Ни в коем случае не используйте самодельные электроприборы. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо тщательно проверить и очистить от сажи. На сгораемом полу напротив топливника печи необходимо иметь металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов. Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться. Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи. Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

При пожаре самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01», с сотового – «101».