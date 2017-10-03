Приморец предстанет перед судом за хищение 18 тонн угля

Злоумышленник дал признательные показания

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

В Пожарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора одного из филиалов краевого государственного унитарного предприятия по обвинению в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной с использованием своего служебного положения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый ввел в заблуждение покупателя о законности совершаемой сделки. Используя свое служебное положение, злоумышленник дал подчиненным незаконное указание о перевозке 18 тонн угля с территории предприятия на производственную базу покупателя. Полученными от сделки денежными средствами на общую сумму более 40 тысяч рублей он распорядился в личных целях.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали злоумышленника, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до полутора лет.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.