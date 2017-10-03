К концу недели доллар достигнет 57 рублей

Курс валют на 3 октября

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.02 рублей, а евро-68.45 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики сообщили, что с каждым днём доллар снижает свои позиции. К концу недели валюта, возможно, достигнет стоимости в 57 рублей. Стоит отметить, что уменьшение американской валюты не влияет сейчас на положение отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в банке Финам за 58.15 рублей, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 57.90 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 68.60 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 68.20 рублей за один евро.