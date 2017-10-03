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Жительница Владивостока осуждена за мошенничество в отношении посетителей авторынка «Зеленый угол»

Деятельность преступной группы была пресечена в 2016 году
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока осуждена за мошенничество, совершенное организованной группой, жертвами которого становились посетители авторынка «Зеленый угол», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что фигурантка являлась одной из участниц организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств у иногородних граждан, прибывших на рынок «Зеленый угол» в г. Владивостоке для покупки автомобилей.

Преступная группа была создана местным жителем с целью получения незаконного дохода путем обмана иногородних граждан. В ее состав также вошли не менее 9 человек, в том числе фигурантка по настоящему делу.

Согласно разработанной преступной схеме участники группы представлялись своим жертвам работниками администрации авторынка либо сотрудниками фирмы, занимающейся продажей автомобилей. Они предлагали приобрести автомобиль на выгодных условиях, демонстрируя подготовленный заранее каталог иномарок.

После этого потенциальному покупателю предлагалось приобрести карту, якобы дающую право на скидки и другие льготы при покупке автомашины. Убедившись в заинтересованности приезжего в этом, к данному процессу оперативно подключались все остальные члены преступной группы, выполняя роли других покупателей, тем самым создавая искусственный спрос на получение скидочной карты.

Вовлеченные в т.н. «стихийные лжеторги» потерпевшие всегда проигрывали, так как второй участник – один из членов группы, вносил большую сумму, чем добросовестный покупатель.

Завладев денежными средствами жертвы, «представители администрации авторынка» скрывались с места происшествия.

Действуя подобным образом, злоумышленникам удалось обмануть порядка 25 потерпевших, причинив ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Деятельность преступной группы была пресечена в 2016 году.

С фигуранткой по настоящему делу было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело по ее обвинению рассмотрено в особом порядке.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных 8 участников преступной группы, включая ее организатора, выделено в отдельное производство и находится на стадии предварительного расследования.

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