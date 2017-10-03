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Происшествия

Предпринимательница из Приморья обманула 18 россиян

Женщина продавала несуществующие вещи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Жительница Артема обвиняется в совершении 18 эпизодов мошенничества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, действуя с целью незаконного обогащения, фигурантка создала в социальной сети страницу, на которой разместила различные фотографии с якобы продаваемой одеждой и обувью.

Так, она предлагала свои услуги по продаже и пересылке вещей, в т.ч. в другие регионы России, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

В дальнейшем она обманула нескольких потенциальных покупателей, проживавших за пределами края в других регионах России, заверив их в том, что отправит им посылки с выбранным товаром.

Доверчивые граждане перечисляли ей на банковскую карту стоимость вещей, однако взамен ничего так и не получили.

Лжепредпринимательнице удалось обмануть 18 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 190 тыс. рублей. Злоумышленница полностью признала свою вину.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. 

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