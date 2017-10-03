Александр Логинов: «Ростелеком» – цифровой каркас России

Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» о роли «Ростелекома» в «Цифровой экономике», устранении цифрового неравенства и новых сервисах

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Год назад — в октябре 2016 года — макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании «Ростелеком» возглавил Александр Логинов. Главные задачи, поставленные перед топ-менеджером — модернизация телекоммуникационной инфраструктуры и реализация крупнейших проектов компании для бизнеса и государства. Новому руководителю времени для «раскачки» не потребовалось — Александр Логинов знаком со спецификой региона как никто другой. Более 10 лет своей карьеры в телекоммуникационной сфере он провел именно на Дальнем Востоке. Работал в Якутии, Хабаровском и Камчатском краях, в ЕАО и Амурской области.

«Мы живем в цифровой реальности»

— Александр Евгеньевич, как прошел для вас год на посту руководителя дальневосточного филиала, удалось реализовать поставленные задачи?

— Когда я вернулся на Дальний Восток, мы поставили перед собой амбициозные планы, и сейчас я вижу, что к концу года мы с ними справимся и даже перевыполним. Компания растет практически во всех основных сегментах бизнеса. Конечно, свою роль сыграло строительство подводной оптоволоконной линии связи (ПВОЛС) Сахалин – Магадан – Камчатка, но мы абсолютно по всем регионам ДФО показываем хорошую динамику. Скажу больше: по некоторым регионам динамика лучшая по России, как в бизнес сегменте (B2B), так и в сегменте работы с физическими лицами (B2С). Компания последовательно набирает мощность и создает основу для дальнейшего движения вперед. «Ростелеком» как базовый оператор представляет собой цифровой каркас России и в тоже время является драйвером развития новых рынков.

— К слову, госпрограмма «Цифровая экономика» принята правительством в июле текущего года. Насколько реально увидеть ее воплощение на практике в ближайшей перспективе?

— Хочу отметить, что мы уже живем в этой реальности. Сегодня мы все пользуемся устройствами с доступом в интернет – смартфоном, планшетом, компьютером или ноутбуком.

Многие государственные сервисы мы уже «оцифровали». Электронное правительство давно вошло в нашу с вами жизнь. Мы уже не стоим в очередях, когда получаем заграничный паспорт, не ходим по инстанциям за справками, поскольку есть многофункциональные центры. За всем этим стоят тонны оцифрованных документов, километры каналов связи, центры обработки данных — все это создал «Ростелеком».

Но цифровая экономика подразумевает не только взаимоотношения государства и населения, но и решения для бизнеса. Например, я сейчас со своего мобильного телефона могу наблюдать за работой всех монтеров дальневосточного филиала: во сколько каждый пришел, куда отправился, как выполняются заявки и прочие параметры. Сервис автоматически начисляет баллы за выполненную работу, по этим данным монтерам в последствии будет начислена заработная плата. Более того, у компании есть разработка, благодаря которой мы быстрее абонента знаем о состоянии сети. Специальное оборудование оценивает состояние оптики и показывает на карте, в какой точке происходит ухудшение сигнала. Это еще пока не авария, но она может случится, если не заняться этим сейчас. Пока этот опыт мы показываем на примере своей компании. Могу сказать: эффективность работы предприятия с такими сервисами повышается в разы. Подобными разработками уже могут пользоваться бизнес-структуры.

«Ростелеком» готов принять и реализовать любые задачи»

— Какова роль Ростелекома в цифровой экономике?

— В первую очередь это развитие инфраструктуры. Понятно, что всевозможных электронных сервисов не будет без самого простого доступа в Сеть. Поэтому устранение цифрового неравенства — значимое направление в нашей работе. Это большой федеральный проект, в рамках которого компания обеспечивает доступом в сеть Интернет малые населенные пункты России

На Дальнем Востоке на сегодняшний день мы обеспечили доступом в интернет по технологии Wi-Fi 102 населенных пункта. В Еврейской автономной области мы полностью завершили проект. В раках реализации УЦН большое количество линий связи построено в Приморье и Амурской области. В Амурской области у нас самая большая стройка по количеству точек коллективного доступа, но по объемам работ ни один регион не сравнится с Республикой Саха (Якутия). В рамках проекта по устранению цифрового неравенства в Якутии планируется обеспечить оптоволоконной связью 118 населенных пунктов, в которых проживает около 70% населения. Общая протяженность линий связи составит более 2,8 тысяч километров.

На сегодняшний день оптику довели почти до 1,53 миллионов домохозяйств на Дальнем Востоке при общей численности населения чуть более 6 миллионов человек. Лидером по охвату домохозяйств оптическими сетями является Приморский край - 570 тысяч домохозяйств, второе место у Хабаровского края – более 400 тыс. домохозяйств, и на третьем месте Амурская область - более170 тыс.[АЛЮ1]

— Способна ли телекоммуникационная инфраструктура Дальнего Востока уже сейчас выполнять задачи цифровой экономики?

— Сегодня Ростелеком готов принять и реализовать любые задачи бизнеса, населения и государства. Но мы пошли немного дальше и подготовили наши сети к следующему этапу.

Очень много проектов связано с системами безопасного города. На Урале, например, есть проект, в котором с помощью света можно измерить различные параметры объекта на расстоянии. Эта технология пришла из военной и космической промышленностей и пока используется преимущественно в нефтегазовой отрасли. Но уже скоро она будет широко распространена. К примеру, в ЖКХ с ее помощью мы можем с точностью до сантиметра определить, где произошел порыв трубы. Новыми возможностями уже заинтересовались власти Приморского края, вопрос в стадии переговоров. Ну и, конечно, это система «умных» домов. Помимо привычной системы видеонаблюдения, сегодня мы уже протестировали множество датчиков — на дым, свет, воду, температуру и прочие параметры. Все это может быть объединено в единый комплекс. Причем все это будет доступно для любого человека. Например, для пожилых людей можно будет использовать датчики падения. Родственникам будет приходить сигнал о том, что с их родными что-то произошло.

«Мы создали в регионах конкурентную среду»

— В конце прошлого года на Дальнем Востоке произошло историческое событие — в эксплуатацию была запущена подводная оптоволоконная линия связи (ПВОЛС) Сахалин - Магадан – Камчатка. Ожидания от этого проекта оправдались?

— Трудно переоценить значение этой линии для Камчатки и Магадана. Для жителей материковой части Дальнего Востока посмотреть онлайн ролик на YouTube или скачать приложение на мобильный телефон — это уже обыденность. В удаленных регионах такая возможность только появилась. В результате после ввода ВОЛС в коммерческую эксплуатацию всплеск трафика был колоссальным.

Пропускная способность канала до прихода подводной ВОЛС на Камчатке при пиковой нагрузке составляла 680 Мбит/с, а после прихода уже 60 Гбит/с. В Магадане пропускная способность была 180 Мбит/с, стала – 50 Гбит/с.

В результате ввода в коммерческую эксплуатацию линии «Ростелеком» для своих абонентов - физических лиц более чем в 70 раз увеличил скорость доступа в интернет. Разницу ощутил и бизнес - если до запуска магистрального канала мы могли дать максимальную скорость 1,5-2 Мб/с, то теперь наши возможности расширились до 100 Мб/с и мы не намерены на этом останавливаться.

При этом мы не являемся единоличным пользователем ВОЛС. Компания открыла доступ к ресурсам на магистральной оптической линии связи для операторов «большой тройки» («МегаФон», МТС, «ВымпелКом»), а также для региональных операторов связи. Мы сами для себя создали там конкурентную среду, потому что мы — базовый оператор для всех других операторов связи по всей стране.

— Строительство ВОЛС, которая соединит Сахалин с Курильскими островами, выглядит не менее масштабно.

— Да, это не менее грандиозный проект. Курилам уделяется много внимания, и наличие на островах наших сетей связи очень важно для государства, жителей и бизнеса. Пока же там используются спутниковые каналы связи. В 2017 году, зафрахтованное компанией судно, проводит изыскательские работы по прокладке линии на южные Курилы. Сейчас мы уже готовим конкурс по выбору подрядчика на строительство линии. ВОЛС свяжет Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Курильск — Крабозаводск и ее протяженность составит ориентировочно 900 километров. Пропускная способность — до 40 гигабит в секунду.

— В плане развития телекоммуникационной инфраструктуры и услуг как бы вы охарактеризовали каждый дальневосточный регион? Есть среди них лидеры, отстающие?

Все регионы развиваются ровно. «Ростелеком» видит одной из своих задач предоставление равных условий для всех жителей – как больших городов, так и отдаленных населенных пунктов. Раньше Камчатка и Магадан отличались от других регионов, но после прокладки ВОЛС ситуация выровнялась. Сейчас она стремительно развивается.

Конечно, все регионы разные и по условиям, и по технологиям. По размеру выделяется Якутия. Ее площадь - это почти 20% территории страны, что накладывает дополнительные требования. Помимо прокладки оптических линий здесь будет использоваться спутниковый канал связи. Спутниковые технологии также используются на Чукотке. Правительство рассматривает возможность строительства оптики на Чукотку, но пока мы перераспределяем спутниковый ресурс.

Амурская область — это фактически для нас базовый инфраструктурный узел. Через регион проходят две очень значимые магистральные сети. Прежде всего это сеть вдоль Транссиба, которая является транзитом между Европой и Азией, и сеть вдоль БАМа (Байкало-Амурской магистрали). Через международный переход в районе Благовещенска идут огромные потоки информации в сторону Китая.

Еврейская автономная область - это прежде всего сельскохозяйственные территории, поэтому наша задача - зайти как можно дальше во все населенные пункты.

В Хабаровском крае мы заходим в отдаленные населенные пункты, правительство края этому уделяет большое внимание. Отмечу, что в этом регионе у операторов очень серьезная конкуренция, но у нас достаточно устойчивые позиции. Будут еще лучше.

Приморье - самый экономически активный регион. По бизнесу здесь одни из самых больших перспектив в B2B-сегменте. Налицо серьезные стройки, большие инвестиции, в том числе инфраструктурные. Как интеграционный оператор мы в любом случае будем выступать на ключевых стройках, которые будут в крае. Очень интересные проекты сейчас в Приморье реализуются в образовании, когда мы объединяем бюджеты с краем и доходим с новыми технологиями до самых отдаленных школ.

«Задача регионов - вкладываться в превентивные меры»

— Для подключения населенных пунктов, не вошедших в программу УЦН, «Ростелеком» активно осваивает механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Регионы Дальнего Востока охотно идут на эксперименты?

Мы активно развиваем государственно-частное партнерство. Принцип ГЧП – это строительство инфраструктуры при софинансировании со стороны правительства регионов. Сегодня работа по данному принципу идет в Хабаровском крае, Приморье, на Сахалине и Камчатке.

Например, в Хабаровском крае мы идем в малые населенные пункты, где и глава региона, и «Ростелеком» видят необходимость развития. В 2016 году мы совместно с правительством края построили ВОЛС в Вяземском районе, благодаря этому в 11 селах муниципалитета появились современные услуги связи. Такие проекты получают хороший отклик и от органов власти, и от населения. Помимо бизнес-результатов для компании это действительно большая поддержка для развития Дальнего Востока. Это не УЦН в привычном понимании, а именно партнерское решение, от которого выигрываем и мы, и регион: совместные инвестиционные вложения покрываются доходами от этих проектов.

Стоит отметить, что мы в этом вопросе работаем не только с региональными властями, но и с бизнесом. В том же Хабаровском крае, например, совместно с золотодобывающим предприятием мы прокладываем сети к Надеждинскому месторождению. Это позволяет нам попутно подключать населенные пункты, расположенные в районе ВОЛС.

— Какие еще проекты можно было реализовать в рамках ГЧП?

— Все проекты, связанные темой «Безопасный город» — это фото-видео фиксация ПДД, весогабаритный контроль, контроль парковок, интеллектуальные системы наблюдения в местах скопления людей, на охраняемых объектах, а также системы экстренного оповещения населения. Часть этих проектов реализована в Якутии, Сахалинской области, Приморском крае, в Еврейской автономной области и Хабаровске. Практика показывает, где работают камеры — там меньше преступности, а там, где стоят комплексы фото-видео фиксации — снижается количество ДТП. И, по моему мнению, задача каждого региона вкладывать средства в такие превентивные меры.

В рамках Восточного-эконмического форума 2017 года мы подписали соглашение с правительством Приморского края, в рамках которого «Ростелеком» обеспечит подключение к оптоволоконным сетям связи 414 объектов сферы образования Приморья в течение 2017-2019 годов.

В Якутии у нас планируется очень масштабный проект по весогабаритному контролю. Контроль за грузовой техникой актуален для многих регионов, поскольку сейчас на Дальнем Востоке идут масштабные стройки.

«Ростелеком» имеет опыт построения всех этих систем, и готов предложить автоматизацию разных сфер жизни — образование, здравоохранение, ЖКХ и так далее.

«Мы предлагаем не только способ доставки сервиса, но и сам сервис»

— Ростелеком взял на вооружение стратегию перехода от классического оператора к провайдеру интегрированных цифровых сервисов. Как это выглядит на практике на Дальнем Востоке?

Мы уже предлагаем умные цифровые сервисы для конечных клиентов — людей, компаний и государства. То есть, мы стали компанией, которая продает не только Интернет, как способ доставки сервиса, но и сам сервис — например, телевизионный и видеоконтент, интеллектуальные услуги для управления домашним хозяйством в рамках «умного дома» и прочие.

Если говорить про сегмент B2B, то здесь мы можем предложить клиенту комплексное решение его коммуникационных и IT-задач под ключ. Речь идет о сверхскоростных каналах связи, оборудовании и IT-инфраструктуры, дата-центрах и облачном софте. Таким образом, клиент освобождается от непрофильных задач и может сконцентрироваться на своем бизнесе. Все «железо» мы берем на себя.

Отдельное место занимают защитные системы - киберзащита и техподдержка, которые компания предлагает клиентам. В центре компетенции в Москве работают порядка 50 профессионалов в сфере-IT, которых «Ростелеком» собрал по всей России. Каждый из них по уровню компетенции подошел бы компаниям международного рынка, а объединяясь вместе, эти специалисты способны разрешить любую задачу.

Восемь фактов об Александре Логинове

11 августа 1978 года родился в поселке Нижний Бестях Якутской АССР.

2000 год — окончил Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «радиосвязь, радиовещание и телевидение» и «информационные системы в экономике».

2009 год — получил степень «Мастер делового администрирования» (MBA) в Московском техническом университете связи и информатики.

2004 - 2006 — работал директором филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Саха (Якутия)» в ФГУП «РТРС».

2006 - 2011 — работал директором территориальных управлений Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком». В зоне его ответственности находились Хабаровский край, Сахалинская, Камчатская, Амурская и Еврейская автономная области.

2011 - 2014 — возглавлял Амурский филиал ОАО «Ростелеком».

2014 - 2016 — занимал должность замдиректора макрорегионального филиала «Урал» - директора по региональному развитию и руководил Пермским филиалом компании «Ростелеком».

С октября 2016 — вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

[АЛЮ1]Где-нить врезкой