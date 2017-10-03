Иномарка «размоталась» об столб во Владивостоке

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 октября, во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе Борисенко, 29. По неизвестным причинам водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со столбом освещения.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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