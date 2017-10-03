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Общество

Сегодня во Владивостоке пройдет массовое проверка на соблюдения правил перевозки детей

Предыдущий рейд выявил 59 нарушений
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Госавтоинспекция Владивостока продолжает проведение рейдовых мероприятий по предупреждению дорожной аварийности с участием детей-пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сегодня, 3 октября, с 09:00 до 18:00 во Владивостоке пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки несовершеннолетних в автомобилях.

Отметим, что нарушение правил перевозки пассажиров транспортных средств, в том числе детей, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Своевременное предупреждение и пресечение таких нарушений – одна из важнейших составляющих профилактической работы Госавтоинспекции.

За время проведения аналогичного рейда 20 сентября в городе Владивостоке выявлено 59 нарушений правил перевозки несовершеннолетних. Отметим, о дате и времени проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции предупреждали заранее.

Напомним: перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. За нарушение правил перевозки ребенка водители будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей

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