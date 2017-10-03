Врач, попавшаяся на взятках в Приморье, оказалась под стражей

Расследование уголовного дела продолжается

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Суд избрал в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, что ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей отделением профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница», которая обвиняется в получение взятки.

По версии следствия, в период времени с июля по сентябрь 2017 года обвиняемая организовывала в отделении профессиональных осмотров ГКБУЗ «Находкинская городская больница» выписку медосмотров за деньги без фактического осмотра всеми врачами-специалистами и сдачи анализов. Заведующая систематически получала лично и через посредников взятки в размере от 2 тыс. до 42 тыс. рублей. В роли взяткодателей выступали, в том числе и лица, действующие в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, к уголовной ответственности за аналогичное преступление привлечен врач-терапевт указанного отделения.

В рамках уголовного дела в кабинетах врачей проведены обыски, изъята документация, записные книжки, проведен обыск по месту жительства обвиняемой, где изъяты денежные средства в размере 1 млн. рублей и 40 тыс. долларов США.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.