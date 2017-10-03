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Путин высказал соболезнования Трампу

В связи с трагедией, происшедшей в Лас-Вегасе
Фото: Reuters Фото: Reuters
Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией, происшедшей в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля. 

«Преступление, унёсшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью», – отметил глава России в телеграмме американскому президенту.

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным, число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщил шериф полиции города Джозеф Ломбардо. Еще 527 человек получили ранения.

Напомним, стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по зрителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.

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