Путин высказал соболезнования Трампу

Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией, происшедшей в американском городе Лас-Вегас, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Преступление, унёсшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью», – отметил глава России в телеграмме американскому президенту.

Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

По последним данным, число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек, сообщил шериф полиции города Джозеф Ломбардо. Еще 527 человек получили ранения.

Напомним, стрельба произошла в Лас-Вегасе в ночь на понедельник. Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний Стивен Пэддок - открыл огонь по зрителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.