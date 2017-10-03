Приморец зарезал двух человек из-за стопки спиртного

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 03 октября , РИА Vladnews.

60-летний житель Артема обвиняется в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 18 апреля 2017 года в доме на улице 1-я Западная в городе Артеме обвиняемый распивал спиртные напитки с двумя своими приятелями. В процессе распития спиртного возникла ссора. По мнению обвиняемого, ему отказали налить очередную порцию спиртного. После чего, обвиняемый взял нож и нанес им не менее 18 ударов по телу одного из присутствующих, а затем, тем же ножом нанес несколько ударов в область шеи второго и убил обоих.

Об убийстве людей фигурант дела сообщил своему соседу на следующий день, а тот в свою очередь сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.